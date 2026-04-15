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Novedades de Aaron Wan-Bissaka

Aaron Wan-Bissaka

Comenzó su carrera internacional en las inferiores de Inglaterra, pero cambió por la Selección de sus padres. Actualmente juega para el West Ham United, pero durante cinco temporadas fue referente del Manchester United.

Lugar de nacimiento Croydon, Londres, Inglaterra
Altura 1.83 m
Edad 28 años
Posición Lateral derecho
Partidos en selección 10
Goles en selección 0
Participación en Copas Mundiales 0
Títulos en Selección 0
Valor actual 22 millones de euros
Distinciones personales
Goles en total 4

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