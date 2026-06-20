¡Nuevo record! Paraguay mete el gol MÁS RÁPIDO del Mundial 2026

Marruecos había logrado el gol más rápido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al conseguir un tanto en 70 segundos durante su triunfo sobre Escocia. Ahora, ese récord le pertenece a Paraguay gracias a la diana conseguida por Matías Galarza contra Turquía. El futbolista paraguayo consiguió la anotación pasados los 64 segundos en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

La presión alta del conjunto guaraní rindió frutos desde el primer minuto. Andrés Cubas robó el balón y Galarza disparó con la zurda desde fuera del área, tras un pase de Julio Enciso, para batir al portero Ugurcan Cakir, quien no logró desviar el balón para evitar el gol en contra.

Galarza logró su cuarto gol con la Albirroja en apenas su 16° encuentro. Sus anotaciones previas fueron logradas en las eliminatorias mundialistas contra Uruguay y Perú y en el último amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Nicaragua. De por vida, el futbolista del Atlanta United de la MLS ha logrado 10 goles. Cinco con el Club Atlético Talleres y otros cinco con el Vasco da Gama.

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Segundo gol más rápido de Paraguay en la historia de la Copa del Mundo

Aunque parezca increíble, el gol de Galarza no es el más rápido en la historia de la Selección Paraguaya y sus participaciones en la Copa del Mundo. Dicho honor le pertenece a Celso Ayala, quien marcó a los 56 segundos contra Nigeria en la edición de Francia 1998.

Para tener como referencia, el gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo fue conseguido a los 11 segundos. Dicha anotación fue obtenida por Hakan Sukur, de Turquía, en el duelo de su país contara Corea del Sur en el Mundial de 2002. El delantero turco presionó de inmediato tras el silbatazo inicial y logró un gol cuando el cronómetro marcaba 10.8 segundos de juego.