Ecuador vs Curazao: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del sábado 20 de junio, partido del Grupo E del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

Las Selecciones de Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado 20 de junio en la cancha del Estadio Kansas City en donde buscarán la victoria si quieren continuar con vida en el torneo luego de que ambas escuadras perdieran en su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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