Cómo comprar los boletos más baratos para Club América vs Santos Laguna

El Club América, que lanzó un abono, disputará su primer partido como local del Apertura 2026 este fin de semana. Para ese compromiso ante Santos Laguna, la venta general de boletos ya comenzó y los aficionados pueden acceder a diferentes zonas del Estadio Banorte, incluyendo las localidades con el precio más bajo disponible. Hay promociones y boletos más baratos.

Las Águilas recibirán a Santos Laguna este domingo 2 de agosto en punto de las 5 p.m., tiempo del Centro de México, por la Jornada 3 de la Liga BBVA MX. Este encuentro será el estreno del equipo de Guillermo Almada como local en el torneo tras disputar sus dos primeros partidos en condición de visitante.

Precios de los boletos más baratos para Club América vs Santos Laguna

La venta general inició el miércoles 29 de julio a las 10:00. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de Fanki. Las entradas de menor costo corresponden a las zonas 400, 500 y 600 cabecera, donde cada boleto tiene un precio de 400 pesos, sin considerar los cargos por servicio. Además, hay una promoción 4x3.

Para quienes busquen otras opciones, los precios por zona son los siguientes:

400, 500 y 600 lateral: 700 pesos.

300 preferente, 300 y 100 cabecera: 800 pesos.

100 plus, 300 lateral y 200 platea: 1,000 pesos.

100 lateral: 1,200 pesos.

Palcos Club: 1,800 pesos.

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|Instagram: América

Club América lanzó una promoción para este partido

El club también anunció una promoción de 4x3 en boletos para determinadas zonas del estadio. Sin embargo, la oferta no aplica para las secciones 500, 600, 400 y 300 lateral, 200 platea ni Palcos Club. De todos modos, así serán más baratos los boletos para ver al América en el ex Estadio Azteca.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

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Club América y Santos buscan recuperarse en el Apertura 2026

América llega después de empatar 1-1 frente a Atlante y ocupa los primeros puestos de la clasificación tras haber vencido previamente a Querétaro. En tanto, Santos todavía no suma puntos en el Apertura 2026. El conjunto lagunero perdió ante Rayados de Monterrey frente a Atlas, por lo que intentará cambiar el rumbo en su visita al Estadio Banorte.

