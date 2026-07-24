“Amepass”: en qué consiste el nuevo abono del Club América y cuánto cuesta

Aunque no puede concretar refuerzos, el Club América presentó un nuevo abono para sus aficionados de cara a los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027. Se trata del AmePass, una membresía anual que garantiza un lugar en el Estadio Banorte durante todos los partidos como local y ofrece beneficios adicionales para los seguidores azulcremas.

Con este nuevo esquema, el club busca facilitar el acceso a los encuentros de Liga BBVA MX y brindar ventajas exclusivas a quienes acompañen al equipo durante toda la temporada. Además, el paquete incluye partidos que anteriormente debían adquirirse por separado.

|Crédito: @ClubAmerica / X

¿Qué incluye el AmePass del Club América?

El AmePass garantiza un asiento reservado para todos los partidos de temporada regular que el Club América dispute como local en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026 y el Clausura 2027.

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También incluye todos los encuentros de Liguilla como local, desde cuartos de final hasta una eventual final, además del partido frente al San Diego FC correspondiente a la Leagues Cup 2026, programado para el 6 de agosto.

|Instagram: Club América

Entre los beneficios adicionales se encuentran el acceso a preventas para comprar boletos extra, prioridad para experiencias organizadas por el club y otras promociones exclusivas para abonados.

¿Cuánto cuesta el AmePass del Club América?

El AmePass tiene un precio inicial de 8,201 pesos mexicanos, aunque el costo varía según la zona elegida dentro del ex Estadio Azteca. El abono representa un ahorro de hasta el 60% en comparación con la compra individual de boletos.

La venta general comenzó el 21 de julio, mientras que previamente se realizó una preventa exclusiva para abonados. Los aficionados pueden adquirir el AmePass hasta agotar existencias.

Cómo funciona el nuevo abono

Los boletos estarán disponibles en la aplicación de Fanki, donde cada código QR se habilitará dos días antes de cada encuentro. El club informó que no se aceptarán capturas de pantalla ni boletos impresos para ingresar al Estadio Banorte.

Además, el AmePass es personal y está sujeto al reglamento del inmueble. Para ingresar a los partidos será obligatorio contar con FAN ID, requisito establecido por la Liga MX para los asistentes mayores de edad.

Precios del AmePass 2026-2027