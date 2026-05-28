Juego de acción Realm of Ink ya está disponible

El editor 4Divinity, sello editorial de GCL Global Holdings, y el desarrollador Leap Studio se complacen en anunciar que el esperado roguelite de acción de ritmo frenético Realm of Ink ha salido oficialmente del acceso anticipado en Steam y ya está disponible en su versión completa V1.0 para PC a través de Steam y Epic Games Store, junto con sus lanzamientos completos en consolas para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch.

Realm of Ink es un roguelite de acción de ritmo rápido con estética de tinta, donde la línea entre el destino y la libertad comienza a desdibujarse. Mientras Red persigue al Fox Demon, descubre que existe dentro de una historia que no escribió, y que el único camino hacia la libertad es la rebelión.

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Combinando un impresionante arte inspirado en la tinta china, fluidos visuales en 2.5D y un combate frenético, Realm of Ink sigue la historia de Red, una implacable espadachina atrapada dentro de un mundo escrito con tinta. Mientras caza al misterioso Fox Demon, Red descubre una verdad devastadora: su destino ya ha sido escrito dentro de las páginas de un libro. Para escapar, deberá abrirse paso entre ilusiones, desafiar al propio destino y forjar un nuevo camino, página tras página.

Disponible desde ahora como parte de la actualización de lanzamiento, los jugadores podrán desbloquear a Oread, el formidable jefe del Stage 4 de BlazBlue Entropy Effect, como una forma de personaje completamente jugable.

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Un vibrante mundo de fantasía oriental - Explora cuatro reinos atmosféricos inspirados en el folclore chino, enfréntate a más de 20 criaturas míticas y descubre historias ocultas a través de encuentros narrativos e interacciones con personajes.

Prepárate para desafiar al destino y reescribir la historia. Realm of Ink ya está disponible en su versión 1.0 para PC a través de Steam y Epic Games Store, así como en PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch.