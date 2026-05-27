La Esports Nations Cup 2026 abre su clasificación global con más de 100 mil jugadores esperados

Oficialmente inicia el camino de la Esports Nations Cup 2026 torneo que buscará convertirse en una de las competencias internacionales más ambiciosas de la escena competitiva, utilizando un formato basado en selecciones nacionales dentro de 16 videojuegos distintos. Para definir a los representantes de cada nación, la organización implementó múltiples modelos de clasificación adaptados al ecosistema competitivo de cada título.

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Entre los juegos incluidos aparecen gigantes de los esports como League of Legends, VALORANT, Dota 2, Rocket League, Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 26 y Street Fighter 6.

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En los títulos por equipos, como VALORANT, Rocket League o Rainbow Six Siege, las selecciones nacionales ya comenzaron a definir sus rosters oficiales antes del cierre de registros del pasado 10 de mayo. Estos equipos influirán directamente en el sistema ENC Rankings, encargado de determinar las invitaciones directas a las finales mundiales.

Para juegos como Counter-Strike 2 y Apex Legends, los propios jugadores deberán formar equipos y competir en clasificatorios online regionales. Mientras tanto, disciplinas individuales como Chess, Fatal Fury: City of the Wolves y Trackmania combinarán rankings internacionales con torneos abiertos para definir a sus representantes.

Uno de los formatos más llamativos será el de Street Fighter 6. Aunque la competencia final se disputará por equipos nacionales, los clasificatorios se jugarán de manera individual, permitiendo que los mejores jugadores clasifiquen tanto para sí mismos como para su país.

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La Esports Foundation explicó que el objetivo del Road to ENC es construir una estructura competitiva global sostenible y más representativa de cómo funcionan actualmente los esports en distintas regiones del mundo.

Además, algunos títulos recibieron ajustes especiales en sus clasificatorios regionales para garantizar equilibrio competitivo y mejorar la experiencia online, especialmente en Mobile Legends: Bang Bang y Rocket League.

Con esta iniciativa, la Esports Nations Cup busca consolidarse como una nueva plataforma global donde las rivalidades nacionales y el orgullo competitivo serán protagonistas dentro de la escena internacional de los esports.