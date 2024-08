OFICIAL: Así se jugarán los Octavos de Final de la Leagues Cup

Este viernes 9 de agosto del 2024, finalizaron los partidos de 16avos de final de la Leagues Cup 2024. Los partidos que se disputaron fueron: LAFC vs Austin FC, Whitecaps vs Pumas, Inter Miami vs Toronto, Tigres vs Pachuca, Seattle Sounders vs LA Galaxy, SJ Earthquakes vs Necaxa, New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Mazatlán vs DC United, Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

Los equipos que avanzaron a Octavos son: LAFC, Pumas, Inter Miami, Tigres, Seattle Sounders, SJ Earthquakes, New York City, Cruz Azul, Philadelphia Union, Cincinnati, Columbus Crew, St. Louis City, Mazatlán, Toluca, Colorado Rapids y América.

Así se jugarán los Octavos de Final

Para los Octavos de Final seis equipos mexicanos lograron avanzar y 10 equipos de la MLS.

Los enfrentamientos quedaron de la siguiente forma: América vs St. Louis City, Toluca vs Colorado Rapids, Seattle Soundes vs Pumas, San Jose Earthquakes vs Los Angeles, Cincinnati vs Philadelphia Union, Mazatlán vs Cruz Azul, Tigres vs New York City e Inter Miami vs Columbus Crew.

Faltan por definirse los horarios en que se va a jugar cada enfrentamiento. Por el momento, la actividad de los Octavos de Final inicia el lunes 12 de agosto del 2024 con el partido de Seattle Soundes vs Pumas.

