League of Legends inicia 2026 con “Por Demacia”: una temporada que redefine el juego desde sus cimientos

League of Legends da inicio a 2026 con el lanzamiento de su Temporada 1: Por Demacia, una nueva etapa que transporta a los jugadores al corazón de uno de los reinos más icónicos de Runaterra. Esta temporada no solo refuerza la identidad narrativa de Demacia, sino que introduce cambios estructurales que impactan directamente en la experiencia de juego, el competitivo y el ecosistema de esports.

El arranque de la temporada está acompañado por una cinemática oficial inédita, musicalizada con “Salvation”, una canción original creada en colaboración con la banda Forts. Esta pieza audiovisual establece el tono épico y marcial que definirá a la temporada, reforzando los valores de unidad, justicia y rectitud característicos de Demacia.

Con la llegada de la versión 26.01, League of Legends implementa importantes actualizaciones de jugabilidad enfocadas en diversificar estrategias, equilibrar la influencia de los roles y acelerar el ritmo de las partidas. Entre los cambios más destacados se encuentran las nuevas misiones de rol, que otorgan recompensas específicas según la posición, como mejoras en botas, oro adicional o incluso una ranura extra de objeto. Además, las partidas comenzarán más rápido gracias a ajustes en la selección de campeones, la aparición de súbditos y los campamentos de la jungla.

La Grieta del Invocador también evoluciona con elementos visuales inspirados en Demacia, incorporando torres de petricita y detalles dorados, así como nuevas mecánicas del mapa como las Luxfeéricas y las Cristavides. A esto se suma el nuevo metajuego Demacia Legado, una experiencia progresiva que permitirá a los jugadores vivir el ascenso del reino a lo largo de la temporada.

En cuanto al contenido, destaca la esperada actualización de Shyvana, programada para el Acto 2, que renovará su apartado visual y ajustará ligeramente su kit. La temporada también traerá una amplia variedad de aspectos, incluyendo líneas temáticas, aspectos Prestigiosos, un nuevo aspecto Enaltecido para Viego y el aspecto victorioso de Braum, disponible para todos los jugadores de clasificatoria.

Finalmente, el ecosistema competitivo se fortalece con cambios en el formato de LoL Esports, el debut del First Stand en Brasil y planes ambiciosos rumbo al MSI y Worlds 2026, consolidando a “Por Demacia” como una de las temporadas más completas y estratégicas en la historia de League of Legends.