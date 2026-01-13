Frozen Abyss: Call of Duty: Mobile arranca 2026 con una temporada que lo cambia todo

Call of Duty: Mobile inicia 2026 con el lanzamiento de su Temporada 1: Frozen Abyss, una renovación total del contenido por temporadas que introduce nuevas armas, eventos especiales, recompensas míticas y un Pase de Batalla con fuerte identidad invernal. Esta nueva etapa marca el punto de partida de un año que promete ser uno de los más ambiciosos para el título móvil de Activision.

Te puede interesar: Nintendo Switch Online agrega extraño juego proveniente de la GameCube; ¿cuál es?

Uno de los grandes protagonistas de la temporada es el regreso de Codename: Lazarus, quien vuelve de entre los muertos como el nuevo Mythic Operator: Cosmic Wrath. Este operador mítico llega acompañado de un nuevo sorteo que permitirá a los jugadores desbloquearlo y mejorarlo progresivamente, además de obtener recompensas exclusivas como el Legendary FAL — Aether Fracture. A esto se suma el regreso por tiempo limitado del Grim Ending Mythic Draw, ganador del evento Mythic Weapon Voting, que traerá de vuelta el popular AK117 — Grim Ending.

En el apartado de eventos, Frozen Abyss destaca por la llegada de Street Fighter Parte 2, una nueva fase de la colaboración que incluye desafíos especiales y recompensas temáticas como el Prizefighters — Ryu’s Gloves, además de nuevos charms y planos de armas. Paralelamente, múltiples eventos invernales invitarán a los jugadores a competir por recompensas exclusivas, entre ellas el AS Val — Ski Slope y el operador Otter — Slope Drifter.

Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

El Pase de Batalla Frozen Abyss introduce contenido gratuito y premium, encabezado por el nuevo LC10 SMG, un subfusil de alta cadencia y bajo retroceso, y el Inflatable Decoy, un ítem táctico diseñado para confundir al enemigo. En el Pase Premium, los jugadores podrán desbloquear operadores como American Bulldog — Polar Explorer y Portnova — Arctic Adventurer, además de planos de armas destacados como el Man-O-War — Tidal Lance.

Te puede interesar: Peaky Blinders se apodera de PUBG MOBILE con la llegada de la familia Shelby a los campos de batalla

La temporada también incluye el Season 1 Challenge Pass, nuevas opciones en la tienda, la continuidad del evento Double CP y la incorporación de antiguos Pases de Batalla a la Bóveda, ampliando las oportunidades de progresión y personalización.

Call of Duty: Mobile Season 1 — Frozen Abyss se lanza oficialmente el 14 de enero, marcando el inicio de un 2026 que promete acción constante, contenido renovado y desafíos para todo tipo de jugadores.