The World’s Game llega a EA Sports FC 26, aquí toda la información

Electronic Arts presentó oficialmente “The World’s Game Update”, la nueva gran actualización de EA Sports FC 26 que llegará este 28 de mayo y que promete transformar la experiencia del juego con nuevo contenido internacional, ajustes jugables y eventos especiales inspirados en el verano futbolístico.

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La principal novedad será un nuevo modo torneo internacional de 48 selecciones nacionales que estará disponible a partir del 4 de junio. Este modo permitirá a los jugadores disputar una competencia inspirada en el fútbol internacional moderno, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final.

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En total, la actualización incluirá 53 selecciones nacionales completamente licenciadas y jugables, de las cuales 41 estarán activas durante el verano internacional. Entre los países disponibles aparecen potencias históricas como Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina, Alemania y México, además de selecciones emergentes como Uzbekistán, Cabo Verde e Indonesia.

El nuevo torneo también incorporará estadios auténticos como el Gillette Stadium y el BMO Field, además de Central Maw, una nueva arena diseñada específicamente para recrear la atmósfera de las grandes competencias internacionales.

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Por otro lado, Football Ultimate Team también recibirá importantes novedades con un nuevo centro de eventos temático del Festival de Fútbol, campañas especiales y recompensas exclusivas para la comunidad. EA confirmó que los jugadores que inicien sesión entre el 5 de junio y el 24 de julio recibirán gratuitamente una carta ÍCONO especial de Pelé con valoración 93, además de tres evoluciones “Elige tu camino”.

La actualización también traerá ajustes jugables enfocados en los comentarios de la comunidad, incluyendo mejoras en estilos de juego, presión colectiva, modos Carrera y Clubs, además de nuevas mecánicas para tandas de penales.

Con este movimiento, EA SPORTS FC 26 busca aprovechar el ambiente del fútbol internacional para reforzar su ecosistema competitivo y mantener activa a su enorme comunidad global, ofreciendo contenido gratuito y nuevas formas de vivir el torneo dentro del videojuego.

La actualización “The World’s Game” estará disponible gratuitamente para todos los jugadores de EA SPORTS FC 26 a partir del 28 de mayo.