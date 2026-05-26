Este será el ÚNICO juego oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026; ¿en dónde encontrarlo?

Estamos a menos de un mes para que dé comienzo la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que son muchas las curiosidades que existen en torno a este evento no solo en el terreno deportivo, sino también en el mundo online. Ante ello, aquí conocerás cuál es el único juego oficial que tendrá esta festividad.

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Cada cuatro años distintos videojuegos a nivel internacional buscan tener las licencias suficientes para presentar la Copa Mundial de la FIFA. Ahora, para este 2026 vale decir que solo un videojuego podrá contar con el evento tal cual, por lo que es preciso conocer más información al respecto.

¿Cuál es el único videojuego que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Durante mucho tiempo se habló de la posibilidad de que el EA Sports FC 26 contara con una versión del Mundial 2026 con distintas licencias y nombres. Ahora, se sabe que el único videojuego que realmente tendrá la próxima Copa del Mundo será nada más y nada menos que el Football Manager.

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Step into the international dugout with licensed #FIFAWorldCup assets in @Footballmanager 26 from May 26. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 18, 2026

Y es que, tras varias semanas de constante negociación, fue el simulador Football Manager 2026 quien finalmente se quedó con el premio más importante al contar con la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que estará disponible a partir del próximo martes 26 de mayo.

Es así como este simulador europeo contará con el torneo más importante que este deporte tiene en el mundo, por lo que, tras este acuerdo, los usuarios que formen parte del mismo podrán contar con los estadios oficiales, las selecciones participantes y los jugadores en sus respectivas consolas.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Recuerda que la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará inicio el próximo jueves 11 de junio con el partido inaugural entre la Selección de México y el combinado de Sudáfrica. Dicho enfrentamiento se llevará a cabo en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 13:00 horas.