EA Sports FC 26 confirma alianza; esta será la história Selección que volverá al videojuego

A falta de unas semanas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Electronic Arts confirmó el regreso de una de las Selecciones más importantes que existen a nivel internacional, misma que ya se podrá utilizar a partir de este EA Sports FC 26 y las ediciones subsecuentes.

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Se trata del regreso de la Selección de Brasil, una de las más importantes y la más ganadora en la historia de los Mundiales al sumar un total de cinco campeonatos. Ante ello, no está de más conocer los pormenores de esta alianza y qué características tendrá en el EA Sports FC 2026.

¿Brasil ya estará en el EA Sports FC 26?

El acuerdo entre ambas partes no solo contempla el regreso de Brasil al EA Sports FC 26, sino también una serie de factores a destacar como las colaboraciones para asuntos de marketing, así como distintos derechos de licencia que harán su arribo uno mucho más completo.

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O Brasil e Neymar estão de volta ao EAFC.



Parabéns ao presidente da CBF que correu atrás e está valorizando o nosso futebol cada vez mais.



Anos de ausência e abandono! Agora ficou mais fácil jogar com o Brasil e também em breve, com os clubes brasileiros. pic.twitter.com/5OD60PPUVP — Futmais | Menino Fut (@futtmais) May 16, 2026

Se trata, entonces, del objetivo de EA por contar con una mayor presencia del futbol brasileño dentro de su ecosistema, por lo que, a partir de ahora, la Selección de Brasil volverá a jugar con su escudo oficial, así como los colores estandartes de la escuadra en el EA Sports FC 26.

¿Qué características tiene este acuerdo entre Brasil y el EA Sports FC 26?

Esta alianza, entre otras cosas, garantiza la autenticidad de la Canarinha a través de elementos recuperados que hasta ahora eran genéricos, destacando el retorno de sus uniformes y, por supuesto, el logo oficial de la Selección de Brasil; es decir, sus equipaciones titulares y de reserva.

Brasil, además, contará con una identidad completa en donde aparecerán los nombres oficiales de los jugadores, así como la simbología que caracteriza a la selección. Finalmente, se espera que exista contenido de la Selección en el Ultimate Team del EA Sports FC 26.