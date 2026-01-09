Peaky Blinders se apodera de PUBG MOBILE con la llegada de la familia Shelby a los campos de batalla

PUBG MOBILE refuerza su apuesta por las colaboraciones de alto perfil con el anuncio de una alianza global con Peaky Blinders, realizada en conjunto con Banijay Rights, la división de distribución internacional de Banijay Entertainment. Desde el 9 de enero y hasta el 5 de febrero de 2026, los jugadores podrán llevar el carácter, la astucia y el poder de la familia Shelby directamente a los campos de batalla.

Gracias a esta colaboración, los jugadores podrán asumir la identidad de Thomas Shelby, Arthur Shelby y John Shelby, tres de los personajes más emblemáticos de la serie. Cada uno llega acompañado de aspectos oficiales, artículos cosméticos exclusivos y equipamiento temático que captura el estilo afilado y elegante que convirtió a Peaky Blinders en un fenómeno global. Entre los contenidos destacados se encuentran la Metralleta Thompson – Foggy City, la gorra Razor Newsboy, la mochila Locked & Loaded y el vehículo Misty Soul UAZ, diseñado especialmente para esta colaboración.

La experiencia se amplía con nuevos emoticonos, como Thumbs Up Approval y Menacing Stride, que permiten celebrar victorias o imponer presencia en el campo de batalla, así como con un paquete de voz de Thomas Shelby, que añade personalidad y autoridad a cada enfrentamiento. Los jugadores también podrán personalizar su espacio en PUBG MOBILE Home con decoraciones exclusivas inspiradas en la serie, además de lanzarse al combate con un paracaídas temático.

Uno de los pilares de la colaboración es The Shelby Trials, un evento narrativo dentro del juego que introduce una historia secundaria original ambientada en el universo de Peaky Blinders. A lo largo de cuatro escenarios inspirados en momentos icónicos de la serie, los jugadores deberán tomar decisiones clave que influirán en el desarrollo de la trama, eligiendo entre la estrategia calculada o la fuerza directa. Completar estas pruebas desbloquea recompensas exclusivas, incluidos objetos coleccionables y paquetes de voz adicionales.

La inmersión se completa con la inclusión de la icónica canción “Red Right Hand” de Nick Cave and the Bad Seeds, reforzando la atmósfera cruda y elegante que define a la serie.

Con esta colaboración, PUBG MOBILE logra trasladar el drama, la ambición y el estilo inconfundible de Peaky Blinders a su ecosistema competitivo, ofreciendo a los jugadores una experiencia limitada en el tiempo que fusiona narrativa, personalización y acción intensa en un mismo campo de batalla.