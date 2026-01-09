Nintendo confirma nuevos Joy-Con para la Switch 2; ¿cuándo salen a la venta?

La Nintendo ha logrado trascender las fronteras y competir de tú a tú con otros monstruos como lo son la PlayStation y la Xbox . Y parte de lo anterior deriva de las constantes innovaciones que la consola realiza, teniendo como ejemplo una que conocerás a continuación rumbo al 2026.

Y es que, en las últimas horas, Nintendo confirmó la llegada de los nuevos Joy-Con, mismos que harán que la experiencia dentro de la Switch 2 sea aún mejor y más interesante. Por ende, es preciso que conozcas cuándo podrían salir a la venta y cómo conseguirlos. ¿Estás listo?

¿Cuánto costarán los nuevos Joy-Con para la Nintendo Switch 2?

El 2026 no pudo iniciar mejor para la Nintendo, consola que confirmó la llegada de los nuevos modelos Joy-Con 2 para la Switch 2. Además, se sabe que a partir de febrero se podrán encontrar estas alternativas, las cuales destacan en cuanto a innovación se refiere por sus cambios de colores.

Fue mediante la página Nintendo Today! que la compañía reveló que el Joy-Con 2 tendrá un color morado claro, mientras que el otro será verde claro. Del mismo modo, se supo que su arribo a los mercados será el próximo 12 de febrero, por lo que estamos a poco más de un mes para dicha llegada.

Esta fecha de lanzamiento coincide con la llegada de Mario Tennis Forever, y aunque hasta el momento no hay un precio oficial para estos Joy-Con 2, cabe mencionar que el set de mandos estándar tiene un costo de 90 euros, por lo que se espera que estos modelos cuenten con un precio similar.

Nintendo Switch 2, ¿la consola más vendida durante el 2025?

La llegada de la Nintendo Switch 2 en 2025 tuvo más éxito de lo que se esperaba, pues desde su arribo se convirtió, rápidamente, en la consola más vendida de videojuegos dentro del apartado de Nintendo. Por ello, se espera que su crecimiento continúe lineal de cara a los próximos meses.