Star Wars, Resident Evil y los 11 juegos que llegan a la Xbox Game Pass en enero 2026

Luego de darse a conocer la triste muerte de Albert Penello , una de las figuras más importantes en la historia de la consola de videojuegos, Microsoft ha dado vuelta a la página y ahora ha revelado el nombre de los 11 juegos que formarán parte de la Xbox Game Pass para el primer mes del año.

La Xbox Game Pass tiene en mente volver a ser esa consola que era querida por chicos y grandes por igual. Ante esta situación, Microsoft ha brindado detalles respecto a los 11 juegos que estarán presentes durante enero del 2026, destacando tanto Resident Evil como Star Wars.

¿Qué juegos estarán en la Xbox Game Pass 2026?

Tal y como se mencionó, Resident Evil y Star Wars acaparan las miradas dentro de los 11 títulos que se presentarán en la Xbox Game Pass para este primer mes del año. El primero llegará el próximo 20 de enero, mientras que La Guerra de las Galaxias arribará siete días antes.

Sin embargo, no son los únicos. La Xbox Game Pass espera dar mucho de qué hablar en este mes y, por ende, también confirmó la llegada de videojuegos como Brews & Bastards, Little Nightmares, Atomfall, y Lost In Random, mismos que se espera lleguen el 6 y 7 de enero, respectivamente.

Del mismo modo, Rematch llegará a partir de este 7 de enero, mismo día en el que se espera el arribo de Warhammer 40,000. Finalmente, los últimos tres títulos para este mes son Final Fantasy Pixel, My Little Pony y Memories in Orbit, los cuales se presentarán el 8, 15 y 20 de enero.

¿Cuál es el objetivo de la Xbox para este 2026?

Después de la evolución que la Nintendo Switch 2 ha tenido en los últimos meses, así como el poderío de la PlayStation en cuanto a títulos exclusivos de videojuegos se refiere, la intención de la Xbox es mantenerse como la tercera consola más querida a nivel mundial. ¿Logrará su cometido en estos meses?