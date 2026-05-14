¿Dejaron fuera a James Rodríguez? Colombia presenta prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Colombia que entrena Néstor Lorenzo, presentó en conferencia de prensa la prelista de 55 jugadores que ha elegido para la Copa Mundial de la FIFA, de la cual como es sabido tendrá que haber un recorte mayúsculo para considerar solamente a 26 elementos.

En esta prelista se había despertado la duda si estaría James Rodríguez, quien es señalado como el mejor jugador de la historia de Colombia, pero que ha tenido un semestre para el olvido con poco y nada de actividad en el Minnesota. Hace unas semanas estuvo internado por un problema grave de carácter estomacal.

Tuvo en la MLS solamente seis partidos, sumando en total 194 minutos considerando los del último juego que fue el 13 de mayo ante el Colorado Rapids. Generó controversia su posible convocatoria, pero el timonel Néstor Lorenzo aclaró que es un jugador muy relevante, será su capitán en el Mundial y reveló que hubo un seguimiento muy cercano a él.

Abundó en que un plan físico se le compartió para poder considerarlo y recordó que James con Colombia tiene total apertura y disposición de trabajar para estar listo en el Mundial.

Ahora mismo James ha roto relación con el Minnesota, se desligó del equipo y pese a haber más partidos llegó al acuerdo para ir a concentrarse con su selección y llegar en óptimas condiciones.

🎥 "A James Rodríguez lo conozco hace mucho tiempo, es un jugador importante para nosotros, siempre tiene disposición para nosotros" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

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Liga MX aporta 5 jugadores en la prelista de Colombia; Cruz Azul el que más jugadores otorga

En esta famosa prelista de Colombia, James Rodríguez aparece, pero junto a él, un grupo de 5 jugadores que militan en Liga MX y que anhelan ganarse un lugar en la lista de 26:



Kevin Mier | Cruz Azul

Camilo Vargas | Atlas

Álvaro Angulo | Pumas

Cristian Borja | América

Willer Ditta | Cruz Azul

🎥 ¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026! 🇨🇴🔜🏆#LaSeleNosUne🇨🇴

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Esta es la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial

PORTEROS : Kevin Mier (Cruz Azul-MEX) , Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

: , Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y

DEFENSAS: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

​ CENTROCAMPISTAS : Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

DELANTEROS: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).