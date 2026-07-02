Santiago Giménez vs Goncalo Ramos; ¿quién tiene más goles y quién será titular en el Milán?

En los últimos días el AC Milán confirmó la llegada de Goncalo Ramos, quien será dirigido por Rúben Amorim para el próximo torneo, trayendo así un elemento más en ofensiva. Ahora bien, ¿qué tanto impacto tendrá este fichaje en la carrera de Santiago Giménez en el club italiano?

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Se sabe que el Milán pagó más de 40 millones de euros por hacerse del fichaje de Goncalo Ramos, quien habría firmado un acuerdo hasta el 30 de junio del 2031 luego del paso que tuvo por el PSG. Por tal motivo, no está de más hacer una comparativa entre él y Santiago Giménez.

¿Quién tiene más goles entre Santiago Giménez y Goncalo Ramos?

Lo primero que tienes que saber es que tanto Santiago Giménez como Goncalo Ramos cuentan con 25 años de edad, aunque la realidad es que las carreras de ambos han sido sumamente distintas, sobre todo, en cuanto a los equipos que han defendido hasta ahora.

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Santiago Giménez ha formado parte de tres equipos, siendo estos Cruz Azul, el Feyenoord y el Milán. Goncalo Ramos, por su parte, ha tenido la fortuna de defender los colores de escuadras como el Benfica, el PSG y ahora el cuadro italiano, quien confió en él para la siguiente temporada.

Dicho lo anterior, es el mexicano quien registra más anotaciones en primera división, pues mientras Santiago Giménez acumula 93 tantos hasta ahora, Goncalo Ramos únicamente registra 86. Eso sí, Santi ha necesitado más partidos que el portugués para llegar a esta cantidad.

¿Santiago Giménez y Goncalo Ramos pueden jugar juntos en el Milán?

La respuesta depende mucho del modo de juego que Amorim presente en el Milán, pues si decide jugar con dos elementos atrás ambos jugadores pueden ser complementarios. No obstante, si se mantiene la línea de jugar con solo un 9, entonces las cosas se complican para el mexicano.