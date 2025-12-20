¿Competencia para Edson Álvarez? Fenerbahçe piensa en un refuerzo para el invierno

El Fenerbahçe se ha colocado en el centro de la conversación del mercado de fichajes tras mostrar un interés firme y avanzado por Joey Veerman, mediocampista neerlandés del PSV Eindhoven. El club turco, decidido a reforzar su plantilla para competir con mayor fuerza tanto a nivel local como europeo, considera al jugador de 27 años una pieza ideal para elevar el nivel creativo de su mediocampo.

El interés de Fenerbahçe ha dejado de ser un simple rumor. De acuerdo con información difundida en Turquía y confirmada por periodistas especializados en el mercado de transferencias, el club de Estambul ya ha establecido contacto directo con el entorno del jugador, con el objetivo de conocer sus condiciones contractuales y evaluar su disposición a dar el salto a la Süper Lig. Estas conversaciones representan un paso clave en la posible operación.

Los reportes señalan que la operación rondaría los 23 millones de euros por la cláusula de rescisión, aunque fuentes turcas también mencionan que el PSV estaría pidiendo alrededor de esa cifra para facilitar la salida del jugador, con el Fenerbahçe listo para hacer el desembolso y cumplir con los términos contractuales antes de que se abra oficialmente el periodo de fichajes de invierno.

Para el Fenerbahçe, esta incorporación podría representar un salto de calidad en el mediocampo y una declaración de intenciones en un mercado de invierno que muchos clubes suelen utilizar para reforzar posiciones clave. Si se confirma oficialmente, Veerman se sumaría al proyecto bajo la dirección de Domenico Tedesco, con la misión de ayudar al club a competir tanto en la liga doméstica como en Europa.

