Barcelona fija un precio de locos para El Clásico ante Real Madrid a 5 meses del juego

Seguramente el estadio estará lleno por la magnitud debido a que se trata del nuevo Camp Nou (que tuvo precios de locura en su estreno) y el primer partido de El Clásico en este mítico gigante de cemento. Sin embargo, los valores de los boletos de este encuentro entre el Barcelona y el Real Madrid son realmente de locos y todavía falta muchísimo para ese duelo.

Mientras el Real Madrid todavía está preocupado por su entrenador y Zinedine Zidane no aceptaría regresar si se llega a ir Xabi Alonso, la directiva del Barcelona ya se concentra en lo que será El Clásico en el Camp Nou renovado y lanzó a la venta los boletos más caros para dicho encuentro: serán en la zona VIP del recinto ubicado en Cataluña.

Los precios altísimos de los boletos para El Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid

De acuerdo a la información que brindó el periodista André Marín, el Barcelona ya puso a la venta entradas VIP para El Clásico contra el Real Madrid. Estos boletos costarán nada más y nada menos que 4,000 euros (lo que equivale a poco más de 84,000 pesos mexicanos). Sin dudas es una cifra altísima y muy difícil de acceder para el aficionado promedio.

Una curiosidad que llama mucho la atención es que todavía faltan 5 meses para el partido entre los culés y los madridistas. De hecho, ni siquiera hay aún una fecha y un horario oficial. Los rumores apuntan a que el encuentro será entre el sábado 9 o el domingo 10 de mayo, pero todavía falta la confirmación oficial. Sin dudas, es un encuentro para muy pocas personas.

Barcelona vs Real Madrid

¿Cuánta capacidad tendrá el nuevo Camp Nou tras la remodelación?

Se espera que para la temporada 2026/27 el nuevo Camp Nou por fin pueda tener su aforo total y llegar de esa manera a los 105.000 espectadores sentados, siendo uno de los estadios más imponentes del mundo. Por el momento es un aforo reducido a más de la mitad, pero de todos modos los boletos se venden a precios de locos, y más para El Clásico.

