¿Competencia para Santi Gimenez? El delantero que busca el AC Milan para el invierno

A unas semanas de que inicie el mercado de transferencias de invierno en Europa, el Milan busca reforzar la plantilla de Massimiliano Allegri con un delantero de jerarquía, con la misión de mantener el liderato de la Serie A hasta el final de la temporada la directiva ya piensa en el segundo semestre de la campaña.

Es por eso que buscan un 9 que ayude en la producción de goles y estarían dispuestos a ir por Robert Lewandowski, el delantero polaco del Fc Barcelona sería la primera opción del club "rossoneri", sin embargo, se haría por medio de un intercambio con Christopher Nkunku, el atacante francés de 28 años apenas suma 1 gol en 12 partidos esta campaña.

¿Competencia para Santi Gimenez en el Milan?

Santi no juega desde el 25 de Octubre debido a una lesión, el mexicano es el único delantero nominal que tenía el cuadro del Milan al inicio de la temporada y ha tenido que adaptar a Nkunku y Raphael Leao como nueves.

Desde España reportan que el Barcelona no tiene interés de dejar ir a Lewandowski a pesar de la duración del contrato del polaco, que termina en el verano, con 37 años se mantiene en un gran nivel con 8 goles en 16 partidos, aunque también ha perdido protagonismo en el cuadro titular de Hansi Flick.

De no concretar el fichaje de Lewandowski, el Milan buscaría otras opciones para pelear por el título de la liga italiana, además los rumores de una posible salida de Gimenez siguen surgiendo a medida de que el mercado invernal se acerca en el viejo continente.