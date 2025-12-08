¡ÚLTIMA HORA! Real Madrid pierde a jugador clave por 4 meses

El Real Madrid enfrenta una crisis de rendimiento que preocupa a toda la afición en uno de los momentos más importantes del año. El club merengue dio a conocer el reporte médico de la lesión de Eder Militao y se confirmó lo peor. El central brasileño sufre una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda, que lo mantendrá fuera de las canchas aproximadamente cuatro meses.

La lesión ocurrió en el minuto 20 del partido ante el Celta de Vigo que terminaron perdiendo 2-0, cuando el jugador pidió el cambio a gritos y abandonó el terreno sin poder apoyar la extremidad. Militao, quien atravesaba una fase de rendimiento excepcional siendo clave tanto en la zaga como en el inicio de la temporada, deja un vacío inmenso en la plantilla.

Real Madrid sufre crisis de lesiones

Este percance llega en la peor circunstancia posible para el director técnico Xabi Alonso. La lista de bajas en el sector defensivo es alarmante de cara al decisivo choque de Champions League contra el Manchester City. Además de Militao, tampoco estarán disponibles Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander Arnold y Ferland Mendy, mientras que Dean Huijsen arrastra dudas físicas y podría no tener minutos.

El comunicado oficial del cuadro español indica que el futbolista queda pendiente de evolución, pero el pronóstico de cuatro meses de baja es un golpe duro para las aspiraciones del equipo en todas las competiciones. El Madrid que ha sido bombardeado por cuestionamientos que hasta señalan una posible salida de Alonso, necesitará cerrar filas y encarar partido a partido.

