¿CRISIS? Hansi Flick aclara de manera contundente quién será el portero del Barcelona

En medio de un arranque de temporada en el que el FC Barcelona se ha disparado en lo más alto de la tabla de LaLiga, el entrenador Hansi Flick ha optado por enviar un mensaje de prudencia: relativizar los elogios, centrar al equipo en el partido siguiente y evitar que la buena dinámica derive en complacencia.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Real Madrid pierde a jugador clave por 4 meses

Flick insistió en rueda de prensa en que el foco del club sigue siendo la consistencia y el trabajo diario, y reclamó mesura a jugadores y afición para no perder la concentración en el tramo decisivo del curso.

RESUMEN: Toluca vs Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

¿Quién será el portero titular del Barcelona?

Ese llamado a la moderación llega acompañado de una decisión técnica clara que cierra, por ahora, uno de los debates más sensibles del entorno: la portería. Con el inmediato regreso de Marc-André Ter Stegen tras su recuperación, muchas voces esperaban que el veterano guardameta retomara el puesto. No obstante, Flick fue rotundo al ratificar a Joan García como titular, afirmando que el español es “el número 1” en la portería del equipo y que su posición no se ve automáticamente alterada por la mera vuelta de Ter Stegen.

La postura del técnico está respaldada por el rendimiento reciente de Joan García, cuya solvencia en partidos clave ha consolidado la confianza del cuerpo técnico. Flick ha explicado que la decisión responde a criterios deportivos (forma y aprovechamiento colectivo) y a una idea de proyecto a corto y medio plazo, más allá de cuestiones de nombre o pasado. El mensaje trasladado a la plantilla también busca preservar la armonía en un vestuario con figuras de largo recorrido y nuevas promesas.

¿Cuál será el futuro de Marc-André Ter Stegen?

El pronunciamiento genera además debate sobre el futuro inmediato de Ter Stegen; su regreso al grupo no garantiza la reinstalación automática como titular y abre especulaciones sobre su rol en el club y posibles decisiones de mercado. Flick, por su parte, mantiene la línea, la prioridad es el rendimiento colectivo y la estabilidad del equipo, y cualquier cambio deberá ganarse sobre el campo.

En suma, Flick ha rebajado la euforia del momento y ha dejado clara su jerarquía en la portería, con confianza en Joan García y una reintegración de Ter Stegen que, por ahora, no altera la dinámica que ha puesto al Barcelona en lo más alto de LaLiga.

Te puede interesar: ¡ALERTA! Mbappé sufre fractura en un dedo