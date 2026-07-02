LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

Batacazo de Concacaf en la ronda de eliminación directa en el Mundial 2026

Los tres anfitriones avanzaron a ronda de los octavos de final del Mundial 2026 y con ello, Concacaf metió a tres países entre las 16 mejores selecciones de la justa veraniega.

Concacaf Mundial 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha pintado espectacular para los tres anfitriones de la justa veraniega; Canadá, Estados Unidos y México. Los tres combinados que pertenecen a la Concacaf no solo se metieron a los 32avos de final, también lo hicieron sin ser uno de los mejores terceros lugares y por si fuera poco, ya ganaron su respectivo compromiso de eliminación directa para meterse entre las 16 selecciones del torneo.

Te puede interesar: OFICIAL: Selecciones eliminadas HOY miércoles 1 de julio del Mundial 2026

Primero, el combinado de la Hoja de Maple eliminó con un gol in extremis de Eustaquio a Sudáfrica en lo que puede ser su triunfo más importante en la historia del futbol canadiense. Dos días después, la Selección Mexicana de Futbol lució pletórica ante Ecuador y echó al cuadro de la CONMEBOL del certamen. Finalmente, Estados Unidos no tuvo mayor problema para derrotar a Bosnia y Herzegovina en California y ya se instaló en los octavos de final.

Octavos de final para los anfitriones en el Mundial 2026

  • Canadá vs Marruecos
  • México vs Inglaterra
  • Estados Unidos vs Bélgica

16vos de final del Mundial 2026 al momento

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España vs Austria

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

Tags relacionados
Estados Unidos Selección de Canadá Selección Mexicana
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo