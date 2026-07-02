Batacazo de Concacaf en la ronda de eliminación directa en el Mundial 2026
Los tres anfitriones avanzaron a ronda de los octavos de final del Mundial 2026 y con ello, Concacaf metió a tres países entre las 16 mejores selecciones de la justa veraniega.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha pintado espectacular para los tres anfitriones de la justa veraniega; Canadá, Estados Unidos y México. Los tres combinados que pertenecen a la Concacaf no solo se metieron a los 32avos de final, también lo hicieron sin ser uno de los mejores terceros lugares y por si fuera poco, ya ganaron su respectivo compromiso de eliminación directa para meterse entre las 16 selecciones del torneo.
Te puede interesar: OFICIAL: Selecciones eliminadas HOY miércoles 1 de julio del Mundial 2026
Primero, el combinado de la Hoja de Maple eliminó con un gol in extremis de Eustaquio a Sudáfrica en lo que puede ser su triunfo más importante en la historia del futbol canadiense. Dos días después, la Selección Mexicana de Futbol lució pletórica ante Ecuador y echó al cuadro de la CONMEBOL del certamen. Finalmente, Estados Unidos no tuvo mayor problema para derrotar a Bosnia y Herzegovina en California y ya se instaló en los octavos de final.
Octavos de final para los anfitriones en el Mundial 2026
- Canadá vs Marruecos
- México vs Inglaterra
- Estados Unidos vs Bélgica
16vos de final del Mundial 2026 al momento
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
España vs Austria
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana