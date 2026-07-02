Batacazo de Concacaf en la ronda de eliminación directa en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha pintado espectacular para los tres anfitriones de la justa veraniega; Canadá, Estados Unidos y México. Los tres combinados que pertenecen a la Concacaf no solo se metieron a los 32avos de final, también lo hicieron sin ser uno de los mejores terceros lugares y por si fuera poco, ya ganaron su respectivo compromiso de eliminación directa para meterse entre las 16 selecciones del torneo.

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Primero, el combinado de la Hoja de Maple eliminó con un gol in extremis de Eustaquio a Sudáfrica en lo que puede ser su triunfo más importante en la historia del futbol canadiense. Dos días después, la Selección Mexicana de Futbol lució pletórica ante Ecuador y echó al cuadro de la CONMEBOL del certamen. Finalmente, Estados Unidos no tuvo mayor problema para derrotar a Bosnia y Herzegovina en California y ya se instaló en los octavos de final.

Octavos de final para los anfitriones en el Mundial 2026

Canadá vs Marruecos

México vs Inglaterra

Estados Unidos vs Bélgica

16vos de final del Mundial 2026 al momento

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España vs Austria

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

