Piojo Herrera explota contra la prensa tica tras la derrota de Costa Rica ante Haití

Los ánimos terminaron calientes en Curazao luego de la derrota de la Selección de Costa Rica dirigida por el mexicano Miguel 'Piojo' Herrera a manos de Haití este jueves 13 de noviembre en la penúltima jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 que dejó al combinado tico con un pie fuera de la Copa del Mundo.

Te puede interesar: Haití vence a Costa Rica y se pone a un paso del Mundial gracias a una gran actuación de Placide

Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes

Piojo Herrera estalla contra la prensa tras derrota de Costa Rica contra Haití

El Piojo Herrera no pudo ocultar su molestia por los cuestionamientos de la prensa tica que lo señaló como principal culpable de la derrota de Costa Rica ante Haití este jueves y que deja al cuadro centroamericano con un pie fuera del Mundial.

Herrera respondió alterado cuando se le preguntó si su inexperiencia dirigiendo partidos de Eliminatoria Mundialista había sido el factor que provocó los malos resultados que ha tenido el equipo a lo largo de la campaña.

El mexicano asumió su responsabilidad, pero no pudo ocultar su molestia al momento de abandonar la sala de prensa, aunque se contuvo para evitar un altercado mayor.

"Yo voy a asumir mi responsabilidad. Toda. A mi me trajeron para esto, pero no está funcionando, yo soy el responsable y no le echo la culpa a nadie, no me funcionó, no concretamos las oportunidades. Así es el futbol", dijo Herrera en la conferencia.

El Piojo peleando con Periodistas, el DT menciona que lo que faltó sólo hacer el gol pic.twitter.com/oHFPCMrG8p — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) November 14, 2025

Prensa tica pide la renuncia de Herrera

La prensa de Costa Rica también pidió a Herrera su renuncia de la Selección, pero técnico mexicano aseguró que no se trata de un tema que le corresponda.

Costa Rica necesitará de una victoria sobre Honduras en la última jornada de la Eliminatoria, además de que Haití no le gane a Nicaragua para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo 2026, una misión que luce complicada, aunque no imposible.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Miguel ‘Piojo’ Herrera para calificar a Costa Rica al Mundial 2026 tras perder contra Haití?