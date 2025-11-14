¿Qué necesita Miguel ‘Piojo’ Herrera para calificar a Costa Rica al Mundial 2026 tras perder contra Haití?

La Selección de Costa Rica que dirige el técnico mexicano Miguel 'Piojo' Herrera tiene un pie fuera del Mundial 2026 en este momento, luego de haber perdido en su visita ante Haití, que tuvo como estrella al portero Johnny Placide, el recordado guardameta que fue partícipe de la eliminación de México en el fatídico Preolímpico de 2008.

¿Qué necesita Costa Rica del Piojo Herrera para calificar al Mundial 2026?

A la Selección de Costa Rica solo le queda un partido de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf y será el próximo martes 18 de noviembre en la cancha del Estadio Nacional costarricense.

El combinado tico tendrá la localía a su favor, pero necesitará de una victoria a como dé lugar ante los catrachos y de que Haití no le gane a Nicaragua en su compromiso para obtener el boleto directo a la próxima Copa del Mundo

La victoria es el único resultado que le sirve a Miguel Herrera para salvar a Costa Rica de la eliminación, ya que con el empate no alcanzaría a los haitianos que hoy duermen en la segunda posición del Grupo C.

Piojo Herrera no renunciará a la Selección de Costa Rica, pese a que al momento la tiene fuera del Mundial 2026

Así marcha el Grupo C de la Eliminatoria de Concacaf

Honduras - 8 puntos Haití - 8 puntos Costa Rica - 6 puntos Nicaragua - 4 puntos

En caso de que Costa Rica gane y Haití haga lo propio contra Nicaragua, el Piojo Herrera tendrá que esperar los resultados de los otros dos grupos, ya que solo los dos mejores segundos lugares avanzarán al Repechaje Intercontinental.

El Piojo Herrera tiene una misión que luce imposible, pero el destino de Costa Rica y de los equipos de la Concacaf se determinará en la última fecha de la Eliminatoria Mundialista.

