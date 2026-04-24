Concepto de Lucha Underground podría revivir de la mano de WWE y la AAA

Tras años de inactividad, la cuenta oficial de Lucha Underground ha vuelto a publicar contenido este viernes y todo parece indicar que su resurgimiento está en camino para deleite de los aficionados que pese al paso de los años siguen recordando este concepto.

Lucha Underground fue un proyecto paralelo de Lucha Libre AAA con otras empresas y luchadores independientes, en donde se crearon personajes alternos dentro de una arena con estilo de una zona industrial y con historias muy marcadas, pero luchas que siguen siendo añoradas.

Ahí por ejemplo El Mesías se hizo llamar Mil Muertes y volvió a usar una máscara. Su estilo era rudo pero no era el mismo de Ricky Banderas por lo que pese a ser evidente quien estaba debajo de la máscara, seguía cautivando.

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Ese proyecto que AAA tuvo con una productora de los Estados Unidos terminó y se quedó en la congeladora, sin embargo todo indica que volvería aunque ahora con un gran plus que rompería esquemas.

Lucha Underground anuncia próximas noticias

Lucha Undergound podría regresar muy pronto, y es que un posteo con el texto "próximamente" adelanta lo que podría venir para esa compañía. Dentro de un video se lee: ¿más? lo que viene a confirmar una nueva temporada.

Lo mejor de esto, es que esto pertenece a uno de los conceptos que ha tenido AAA y que con compra de WWE pasaron a ser de su propiedad tanto contenido, luchadores, ideas y con ello la posibilidad de un renacimiento lo que pondría ahí a luchadores de AAA, de WWE y hasta de TNA lo que dejaría una baraja nunca antes vista.