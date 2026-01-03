Conductor del auto accidentado en el caso de Anthony Joshua, es detenido e investigado por la muerte de dos personas

Las investigaciones por el accidente de auto de Anthony Joshua el pasado lunes avanzan, y en los peritajes para dar con el motivo del fatal choque que cobró la vida de los dos amigos y entrenadores del boxeador, apuntan a que el conductor de la camioneta es el principal culpable.

El lunes, en la zona de Lagos, en Nigeria, Anthony Joshua chocó de manera trágica cuando la camioneta en la que viajaba se estrelló detrás de un camión pesado, estacionado a un lado del camino, y en el percance fue la zona derecha del vehículo la que se estrelló.

Precisamente en el asiento delantero y trasero del lado derecho del choque, iban los amigos y entrenadores de Joshua, de nombre Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele y murieron instantáneamente ante la energía del choque.

Joshua y el conductor, iban del otro lado y se salvaron de sufrir lesiones graves, pero a cuatro días después de ese fatal choque, la policía local ha detenido al conductor Kayode Adeniyi, de 47 años a quien se le acusa de homicidio y conducción imprudente.

Las investigaciones han revelado que la camioneta iba a más de 65 millas por hora, que es lo que se permitiía en esa zona, por lo que esa alta velocidad habría orillado a la ponchadura de un neumático y después a la pérdida del control de la camioneta.

El exceso de velocidad es la conducción imprudente y también el homicidio de los pasajeros, grandes amigos y compañeros del dos veces cmpeón del mundo.

Anthony Joshua, se recupera del grave accidente de auto

Anthony Joshua dejó el miércoles 31 de diciembre el hospital y cómo sucedió desde el propio accidente dejó el hospital valiéndose por sí mismo, y no tardará mucho en superar las molestias del impacto que no lo lesionaron de gravedad.

Ahora parece que el principal problema, es el emocional al recordar que sus amigos murieron en el mismo coche en el que iban por Nigeria.