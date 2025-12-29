Anthony Joshua se salva en accidente, pero CONFIRMAN que dos grandes amigos y entrenadores murieron TRÁGICAMENTE

El boxeador Anthony Joshua salvó su vida en un peligroso accidente automovilístico este lunes en Nigeria, sin embargo el porvenir será muy duro para el peso completo pues en el fatal choque murieron dos amigos cercanos que además formaban parte de su equipo de trabajo.

Horas después de conocerse el accidente vial en el que estuvo involucrado Joshua, se han ido revelando situaciones alternas, como el motivo del choque y ahora la identidad de los dos fallecidos.

Badou Jack, boxeador profesional, fue uno de los primeros en filtrar la identidad y es que eran también conocidos suyos y dijo estar en shock por la pérdida de Latz y Sina, ambos preparadores físicos de alto rendimiento.

Latz y Sina, estuvieron en el campamento de Anthony Joshua para la pelea contra Jake Paul

Latz y Sina, fueron cercanos a Anthony Joshua como amigos y parte de su equipo de trabajo. Se dice que Sina era su entrenador de fuerza y acondicionamiento, en tanto que Latz era el entrenador personal de Anthony Joshua.

Esa cercania pone a Joshua en un momento delicado por la gravedad del accidente, el proceso de recuperación y el luto por la pérdida de sus amigos que en videos que circulan en redes, parecen haber fallecido de una manera muy trágica.

Planes en el boxeo de Anthony Joshua, podrían verse frustrados

Anthony Joshua enfrentó a Jake Paul el 19 de diciembre y lo derrotó por nocaut, y de acuerdo a información entre febrero y marzo se estimaba tener su primer pelea del 2026 y de salir victorioso podría tener una pelea ante Tyson Fury en un gran choque de pesos completos británicos.

Aunque se dice que Anthony Joshua resultó con lesiones menores, y salió por su propio pie de la camioneta en la que chocó, este tema vería frustrado su retorno al ring.