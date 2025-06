Mexicano Armando ‘Toro’ Resendiz derrota a Caleb Plant y es nuevo campeón interino

El mexicano Armando Resendiz, oriundo de Nayarit, México, dio la campanada este sábado al dar cuenta del ex campeón del mundo Caleb Plant en una pelea cerrada que se llevó por decisión dividida.

En la Michelob Ultra Arena, de Las Vegas, Plant buscaba defender su título de campeón interino de la AMB en peso supermediano, pero el de raíces mexicanas, pero radicado en California hizo lo suficiente para salir victorioso.

No me importa lo que digan desde afuera, yo sabía que iba a ganar esta pelea y nunca me preocupé.

La caída de Plant supone un duro tropiezo pues buscaba ascender, tener mejor peleas y ser candidato para medirse ante Edgar Berlanga o tenía planes hace semanas y meses en medirse ante Jaime Munguía.

Si bien no es el fin de su carrera, la derrota de Plant a sus 32 años, supone un desafío el lograr regresar a la primera línea.

PBC

ARMANDO RESENDIZ, DA LA CLAVE PARA SU VICTORIA EN CONTRA DE PLANT

“Yo sabía que nadie creía que yo iba a ganar, ya que por supuesto que Plant era el favorito, pero yo creí en mí mismo y mi esquina también creyó en mí.

“No me importa lo que digan desde afuera, yo sabía que iba a ganar esta pelea y nunca me preocupé. Sabía que iba a ser una pelea difícil, y la gente terminó viendo una espectacular.

“Estoy dispuesto a enfrentarme a cualquiera que la gente quiera que sea mi próximo rival”.

CALEB PLANT PROMETE REGRESAR FUERTE

“Sentí que fue una pelea cerrada y, en una pelea cerrada, a veces las cosas no salen como quieres. Me sentí lo suficientemente en control utilizando el cuadrilátero entero y empleando mi jab, pero los jueces no lo vieron de esa manera.

“Reséndiz no me presionaba tanto. Me conectó un derechazo y eso fue bastante bueno de su parte, pero no hizo nada más para herirme o dejarme anonadado.

“Me parece que peleé bien. Utilicé mi jab y fui paciente, pero no fui el mejor esta noche.

“Volveré a las fuentes con mi equipo y a estar en casa con mi familia, pasando tiempo con mi hija y esperando el nacimiento de mi hijo. Volveremos mejor que nunca”.