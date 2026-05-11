CONFIRMADO: Lista final del Clausura 2026 de la Liga BBVA Femenil

La Liga BBVA MX Femenil ha alcanzado su punto más álgido y el destino ha sido justo: los dos mejores equipos de la fase regular, América (1) y Rayadas de Monterrey (2), se verán las caras para definir quién se queda con el título del Clausura 2026.

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Tras una fase de semifinales vibrante, ambos conjuntos sellaron su pase con narrativas contrastantes, pero con la misma contundencia que las ha caracterizado durante todo el semestre.

¿Cómo llegó América a la final?

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa llega a la cita por el título tras exhibir un poderío ofensivo que roza lo histórico. El América no tuvo piedad ante Toluca, despachándolas con un marcador global de 11-4.

La serie quedó prácticamente sentenciada desde la ida en el Estadio Nemesio Díez con un escandaloso 7-1, donde figuras como Geyse y Scarlett Camberos demostraron que este equipo no solo gana, sino que arrolla. Con la ventaja de haber sido las líderes generales, las azulcremas cerrarán la serie en casa, buscando bordar una nueva estrella en su escudo.

¿Cómo llegó Rayadas a la final?

Por su parte, las Rayadas apelaron a la mística de su estadio y a su inquebrantable espíritu competitivo. Tras salir del Estadio Hidalgo con una desventaja de 0-2 frente a Pachuca, el panorama lucía gris. La situación empeoró al inicio del juego de vuelta cuando las Tuzas marcaron el tercero global (0-3), obligando a las regias a una remontada heroica.

Con goles de Lucía García, Christina Burkenroad y Valerie Vargas y autogol de Osinachi Ohale, Monterrey le dio la vuelta al marcador para imponerse 4-1 en la vuelta (4-3 global), desatando la locura en el "Gigante de Acero". Las actuales campeonas están listas para defender su trono.

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¿Cuál es la fechas y horarios de la final?

La final soñada está servida. El enfrentamiento entre la mejor ofensiva y una de las defensas más sólidas de la liga promete emociones de alto voltaje.

Ida: Estadio BBVA (Monterrey, N.L.)

Estadio BBVA (Monterrey, N.L.) Vuelta: Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX)

Aunque las fechas y horarios oficiales están por confirmarse por parte de la Liga, se espera que la ida se dispute el viernes 15 de mayo y la vuelta el lunes 18 de mayo.

