ÚLTIMA HORA: El primer refuerzo de Cruz Azul para el Apertura 2026

Desde la dirección deportiva de La Noria se han activado movimientos de cara al Apertura 2026, donde la prioridad es reforzar zonas clave del plantel y apuntalar el proyecto con futbolistas de experiencia dentro de la Liga BBVA MX Femenil.

De acuerdo con distintos reportes, la directiva celeste tendría encaminado a su primer refuerzo para el siguiente semestre. Se trata de Brenda Cerén, atacante y capitana de la Selección Femenina de futbol de El Salvador, quien llega procedente de Atlas Femenil para integrarse al proyecto cementero.

La futbolista salvadoreña arribaría a La Noria con experiencia consolidada dentro del futbol mexicano, luego de su etapa con Atlas, club al que llegó para el Clausura 2023 y donde logró establecerse como una opción recurrente por los costados. Su perfil se caracteriza por la velocidad, el desborde y la capacidad de generar opciones ofensivas en el último tercio del campo.

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Su estadía y consolidación en la Liga MX

Durante su paso por el conjunto rojinegro, Cerén tuvo participación constante dentro del esquema tapatío, convirtiéndose en capitana y aportando presencia ofensiva con registros de goles y asistencias. Además, logró adaptarse al ritmo y a la exigencia de la Liga MX Femenil, un factor que podría facilitar su integración inmediata con Cruz Azul Femenil

Brenda Cerén también mantiene un rol relevante con la selección salvadoreña, donde porta el gafete de capitana y se ha consolidado como una de las futbolistas de mayor peso dentro del representativo nacional. Su experiencia en torneos regionales de Concacaf y competencias internacionales fortalecen su perfil de cara a este posible nuevo reto en el futbol mexicano, y solo cuenta con 27 años.

Cruz Azul Femenil sumaría a una jugadora con recorrido, conocimiento del torneo y protagonismo internacional, en un mercado donde la institución ya comenzó a mover piezas con miras al Apertura 2026.

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Cruz Azul cierra el Clausura 2026 con una goleada

Cruz Azul Femenil firmó un torneo competitivo en el Clausura 2026 al conseguir su clasificación a la Liguilla por segunda ocasión consecutiva. El conjunto celeste finalizó en la séptima posición de la tabla general con 31 puntos tras las 17 jornadas de fase regular, asegurando su lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

Ya en la fase de eliminación, La Máquina se midió ante Rayadas en los Cuartos de Final. En el duelo de ida igualaron 1-1, dejando la eliminatoria abierta; sin embargo, en la vuelta disputada en el Estadio BBVA, las celestes fueron superadas 4-0, cerrando la serie con marcador global de 5-1 y poniendo fin a su participación en el torneo.

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