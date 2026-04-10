¡CONFIRMADO! Ancelotti renovará con la Selección de Brasil

La Selección Brasileña parece haber tomado una decisión crucial sobre su futuro en el banquillo. Carlo Ancelotti está cada vez más cerca de extender su contrato como seleccionador hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030, una señal clara de la confianza que la Federación Brasileña ha depositado en el técnico italiano para liderar un proyecto a largo plazo.

Actualmente, el estratega tiene vínculo vigente hasta la Copa del Mundo de 2026, pero reportes indican que ambas partes ya alcanzaron un acuerdo para ampliar la relación contractual por un ciclo mundialista completo adicional. La firma oficial sería el último paso para confirmar una continuidad que ya se considera prácticamente definida.

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Ancelotti para rato

El acuerdo mantendría al entrenador con un salario cercano a los 10 millones de euros anuales, cifra que lo coloca como el seleccionador mejor pagado en la historia de la Verdeamarela. Más allá de los resultados que obtenga en el próximo Mundial, la dirigencia ha dejado claro que su permanencia no depende únicamente del desempeño en ese torneo, sino de la estabilidad que buscan construir en el largo plazo.

Desde su llegada, Carletto ha disputado 10 encuentros en los que ha ganado 5, con 2 empates y tres derrotas. El italiano ha sido visto como la figura ideal para devolverle solidez y competitividad a pentacampeona del mundo. Su experiencia en clubes de élite y su capacidad para gestionar vestidores llenos de talento han sido factores determinantes para su continuidad.

Si se concreta la firma, Brasil no solo asegurará estabilidad en su dirección técnica, sino que también enviará un mensaje claro: el proyecto encabezado por Ancelotti está diseñado para trascender más allá de un solo torneo.

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