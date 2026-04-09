CONFIRMADO: Chivas debutó a futbolista de 16 años y pocos se dieron cuenta

Las Chivas ya están instaladas en la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil por lo que han aprovechado la tranquilidad de conseguir el objetivo de la clasificación para darle oportunidad a jugadoras jóvenes de debutar en la Primera División como fue el caso de Natalia Pérez.

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Chivas debuta a jugadora de 16 años

El director técnico de las Chivas Femenil, Antonio Contreras, le dio la oportunidad a Natalia Pérez de comenzar el encuentro del Rebaño Sagrado en contra de Mazatlán del pasado del pasado 2 de abril por la Jornada 15 y disputar los 90 minutos.

Pérez, quien debutó a los 16 años, incluso fue pieza fundamental para la victoria del Guadalajara ya que fue la encargada de asistir a Alicia Cervantes con un pase filtrado para que convirtiera el gol que le dio los tres puntos al Rebaño.

No fue la única acción de peligro que tuvo Pérez ya que también sumó un disparo a puerta en la segunda mitad que fue contenido por la defensa mazatleca.

"Mi debut fue un momento muy especial para mí porque es un sueño que tenía desde chica y representa todo el sacrificio y esfuerzo que hay detrás", dijo Natalia Pérez tras el partido.

Natalia Pérez comenzó su carrera en las Fuerzas Básicas del Puebla, equipo de su ciudad natal, pero abandonó al equipo tras concluir el Apertura 2025 y emprendió la aventura a Guadalajara en donde tras realizar unas pruebas se quedó en la categoría Sub 19 del Rebaño.

La mediocampista también cuenta con experiencia internacional al haber sido convocada para la Eliminatoria rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 Femenil de Marruecos.

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