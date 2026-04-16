CONFIRMADO: Atlético de San Luis sufre dos SUSPENSIONES a horas de jugar vs Pumas, en la Jornada 15 del Clausura 2026

El Atlético San Luis tendrá dos bajas sensibles para el partido de la Jornada 15 ante el Club Universidad Nacional, que se disputará en tierras potosinas en un duelo decisivo por los puestos de Liguilla, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos clave en la recta final del torneo.

En el encuentro correspondiente a la categoría Sub-21, San Luis no podrá contar con los jugadores Juan José López Escalona e Ian Miguel Ramírez Hernández, tras ser expulsados en la Jornada 14 durante la derrota 2-1 ante Toluca, en las instalaciones de los Diablos en Metepec, Estado de México.

De acuerdo con la cédula de la Federación Mexicana de Futbol, Juan José López Escalona se perderá un partido luego de ser expulsado al minuto 86 por una fuerte entrada que comprometió la integridad de su adversario, recibiendo un juego de sanción.

De la misma manera, su compañero Ian Miguel Ramírez Hernández fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas, la primera al minuto 22 y la segunda al 56, dejando a su equipo en desventaja. Posteriormente, el gol del triunfo de Toluca cayó al minuto 75, por lo que la expulsión del joven jugador terminó influyendo directamente en el resultado.

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Ambos futbolistas son piezas clave en el sistema del Atlético de San Luis

Ian Ramírez, defensor del club, ha disputado 10 partidos, siete de ellos como titular en el Clausura 2026, acumulando 680 minutos, lo que representa el 53% de participación. Además, ha recibido tres tarjetas amarillas y una roja.

Por su parte, Juan José López Escalona ha sido fundamental durante el torneo, al participar como titular en los 14 partidos del Clausura 2026, registrando tres goles y el 93% de los minutos jugados. Suma dos tarjetas amarillas y esta es su primera expulsión en el torneo.

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FECHA y HORA EXACTA Atletico de San Luis vs Pumas partido de Jornada 15 del Clausura 2026

El partido correspondiente a la Primera División de la Liga BBVA MX se jugará en el Estadio Libertad Financiera, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), donde ambos equipos buscarán sumar los tres puntos para seguir con sus aspiraciones en el Clausura 2026.



Equipos: San Luis vs Pumas de la UNAM.

Sede: Estadio Libertad Financiera en San Luis Potosí.

Hora: 19:05 (hora centro de México).

Fecha: Viernes, 17 de abril de 2026.

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