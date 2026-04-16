ÚLTIMA HORA: Muere exportero de la Juventus en accidente de tráfico

Lamentablemente, el mundo del futbol se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alex Manninger. El ex portero austríaco murió este 16 de abril de 2026 a los 48 años de edad, luego de sufrir un trágico accidente en Salzburgo, Austria.

El suceso ocurrió cuando su automóvil fue embestido y arrastrado por un tren de la línea local en un paso a nivel cercano a la ciudad, de acuerdo con los reportes de la policía estatal, Manninger viajaba solo al momento del impacto, mientras que el conductor del tren resultó ileso.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente, tras liberar al ex futbolista del vehículo, intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP y el uso de un desfibrilador; sin embargo, los esfuerzos no tuvieron éxito.

La noticia provocó una inmediata reacción en el mundo deportivo. Clubes como el Red Bull Salzburgo, donde inició su carrera, así como el Arsenal y la Juventus, expresaron su pesar con mensajes de condolencias. Asimismo, ex compañeros como Gianluigi Buffon destacaron su calidad humana y profesional.

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¿Cuál fue la trayectoria de Alex Manninger en el futbol europeo?

En cuanto a su trayectoria, Alex Manninger inició su carrera profesional en Austria a mediados de los años noventa. Debutó con el entonces Casino Salzburg (hoy Red Bull Salzburgo).

El gran salto llegó en 1997, cuando fue fichado por el Arsenal bajo la dirección de Arsène Wenger. Aunque inició como suplente de David Seaman, tuvo su oportunidad en la temporada 1997-1998 y respondió con actuaciones sobresalientes, manteniendo su portería en cero durante seis partidos consecutivos de liga y también gue pieza clave para la conquista del “Doblete” (Premier League y FA Cup).

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Tras su salida del club inglés, vivió una etapa como “trotamundos” en Europa

Milito en equipos de Italia y España como Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena y Udinese, además de un breve regreso a Austria.

Su carrera tomó un nuevo impulso cuando llegó a la Juventus en 2008, donde fue el principal respaldo de Gianluigi Buffon y respondió con seguridad cada vez que fue requerido, ganando una Serie A durante su estancia en el club.

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En sus últimos años como profesional, defendió la portería del Augsburg en Alemania, donde vivió una segunda etapa de regularidad y protagonismo, incluso logrando una histórica clasificación a la Europa League.

Finalmente, en 2016 fue fichado por el Liverpool a los 39 años, donde aportó experiencia y liderazgo antes de retirarse en 2017. A nivel internacional, disputó 33 partidos con la selección de Austria y formó parte del equipo que jugó la Eurocopa 2008, dejando un legado amplio y respetado en el futbol europeo.