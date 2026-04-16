¿Se despide? Jugador estrella del América lanza EMOTIVAS palabras tras la eliminación en la Concachampions

Luego de que Club América firmó un fracaso inesperado al quedar eliminado en casa tras caer 0-1 ante Nashville SC, después de un empate sin goles en la ida, las Águilas no encontraron jugadas ofensivas y terminaron despidiéndose desde el Estadio Banorte.

No ha sido el mejor torneo en la era de André Jardine. A pesar de las nuevas incorporaciones, el cuadro azulcrema carece de gol, algo que se refleja en sus números: en 14 jornadas de la Liga BBVA MX han anotado apenas 15 tantos.

Asimismo, registran un récord de 5 partidos ganados, 4 empatados y 5 perdidos, lo que los coloca en el lugar 7 de la tabla general del Clausura 2026, donde un mal resultado en las últimas jornadas podrían dejarlos fuera de los puestos de Liguilla.

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Para esto, el jugador uruguayo Brian Rodríguez habló después de la eliminación contra Nashville y, a través de redes sociales, publicó un mensaje que para muchos aficionados sonó a despedida, en medio de los reportes sobre su posible salida al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

“Quedamos en el debe con todos los americanistas que estuvieron y están siempre con nosotros. Pero como todo en la vida, volveremos a intentarlo hasta ubicar al club más grande de México donde se merece estar siempre. Mientras continúe en esta institución pelearé con todas mis fuerzas para lograr ese sueño de todos”, mencionó el delantero uruguayo.

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¿A qué equipo de Europ saldria Brian Rodríguez después del Mundial?

De acuerdo con los últimos reportes, el equipo al que saldría Brian Rodríguez después de disputar la Copa del Mundo de 2026 sería el CSKA Moscú, conjunto de la liga de Rusia.

El club europeo es el que ha mostrado mayor insistencia por hacerse con los servicios del extremo uruguayo y, según diversas fuentes, ya habría presentado una oferta formal para concretar el fichaje. La propuesta ronda entre los 10 y 12 millones de dólares, una cifra que la directiva del Club América ve con buenos ojos.

A pesar del fuerte interés, tanto el jugador como el club habrían acordado una “venta diferida”. Esto implica que Rodríguez permanecería con las Águilas para terminar el Clausura 2026 y disputar la Copa del Mundo con la selección de Uruguay. Una vez finalizada la justa mundialista en verano, se abriría definitivamente la puerta para su salida rumbo al futbol europeo, con una oferta que beneficie tanto al jugador como a la institución.

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