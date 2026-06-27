CONFIRMADO: Campeón de goleo se rompe el ligamento cruzado en medio de los rumores de su fichaje con Cruz Azul

El futbol mexicano acaba de sufrir la baja de uno de los mejores delanteros de la Liga MX, tras haber disputado un partido amistoso ante Gallos habría sufrido una rotura de ligamentos que lo dejaría fuera del Apertura 2026.

A modo de preparación de cara al arranque del Apertura 2026 el Atlético de San Luis enfrentó a los Gallos de Querétaro, un partido que no generó controversía hasta que Joao Pedro salió del terreno de juego, la afición potosina no tenía información sobre la gravedad de la lesión hasta la tarde de este sábado, Joao Pedro sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Durante el transcurso del partido se le vio bien al delantero, incluso tuvo participación importante en el marcador que terminó 2-2, Joao logró anotar uno de los goles del partido.

¿Cuánto tiempo estará fuera Joao Pedro?

El reporte médico indica que su regreso a las canchas está pendiente a evolución, sin embargo, derivado de la gravedad de la lesión se especula que estará al menos fuera de las canchas durante todo el Apertura 2026.

Panorama del equipo tras lesión de Joao

Los nombres para cubrir la baja de Joao Pedro no son muchos pero son jugadores que han demostrado tener talento, Santiago Muñoz podría ser quien veamos con mayor regularidad en el terreno de juego, el delantero mexicano nacido en Estados Unidos podría ser de los "beneficiados" y recibir minutos importantes.

Recordemos que Joao Pedro ha estado en el radar de La Máquina de Cruz Azul para reforzar su delantera.

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