HORA EXACTA para ver Jordania vs Argentina, partido final de la fase de grupos del Sector J

La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo, afronta este sábado 27 de junio su último partido de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con el liderato del Grupo J ya asegurado tras sus victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca cerrar su participación en esta instancia con un pleno de puntos frente a la debutante Jordania.

El encuentro, que tendrá lugar en el Dallas Stadium de Arlington, representa para Argentina la oportunidad ideal de ajustar piezas antes de la ronda de eliminación directa, donde ya tiene confirmado su enfrentamiento de dieciseisavos de final contra Cabo Verde. Por su parte, Jordania se despide del torneo tras una actuación en la que, aunque no logró sumar unidades, marcó un hito histórico para el fútbol de su país al competir en su primera Copa del Mundo.

Hora exacta para ver el partido entre Jordania vs Argentina

El partido se llevará a cabo a las 20:00 horas (Tiempo del Centro de México). Para los aficionados que sigan el encuentro desde distintas latitudes, estos son los horarios de inicio:

Ciudad de México: 20:00 horas

Estados Unidos (Este): 22:00 horas

Estados Unidos (Pacífico): 19:00 horas

Argentina: 23:00 horas



Todos los aficionados del futbol estarán pendientes al partido, Messi tiene la oportunidad de alargar su récord como máximo goleador de las Copas del Mundo.

¿Cuándo será su partido de 16vos de final?

Su rival para los 16 de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Cabo Verde, el partido se jugará el próximo viernes 3 de julio en punto de las 16:00 horas; en caso de vencer a Cabo Verde su próximo rival se definirá de la llave entre Australia e Irán.