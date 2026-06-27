Chequia despide a dos leyendas de su Selección tras ser eliminado por México del Mundial 2026

La eliminación de la República Checa en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcó el cierre de un ciclo histórico para su balompié nacional. El seleccionado europeo quedó fuera de la competencia tras sufrir una contundente derrota por tres a cero ante el combinado de México en la última jornada regular del Grupo A.

Crédito: Mexsport

Pocas horas después del pitazo final en la capital azteca, la federación checa oficializó la salida definitiva de dos piezas fundamentales de su estructura deportiva. El delantero Patrik Schick y el defensor Tomáš Holeš confirmaron su retiro del plano internacional a través de las redes sociales de la escuadra de Europa del Este. Ambas figuras cierran un trayecto extenso donde asumieron la responsabilidad de guiar la reconstrucción del plantel y colocarlos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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La historia de Patrik Schick con la camiseta nacional se detiene en un total de cincuenta y seis partidos oficiales disputados y veintiséis goles convertidos desde su debut frente a Malta en la temporada 2016. El atacante del Bayer Leverkusen consolidó su estatus de referente mundial durante la Eurocopa de 2020, donde finalizó como el máximo artillero del certamen con cinco celebraciones concretadas.

En la presente edición norteamericana, el delantero completó ciento ochenta minutos totales sobre el césped pero no logró registrar goles. Su salida deja una vacante compleja en el frente de ataque para un cuerpo técnico que deberá buscar nuevas alternativas para afrontar las próximas competencias.

Děkujeme, Patriku! ❤️



Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.



Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026

Por su parte, el zaguero Tomáš Holeš concluyó su andar con la selección Chequia tras consolidar un liderato defensivo indiscutido en la zona baja del equipo. El futbolista del Slavia Praga acumuló una trayectoria marcada por la capacidad para interceptar avances rivales bajo situaciones de extrema presión y los reportes técnicos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ destacan al defensor de treinta y tres años como el líder de intercepciones de su equipo con un promedio de tres recuperaciones por encuentro disputado.