El GOLAZO y asistencia de Orbelín Pineda que acerca al AEK al título en Grecia (VIDEO)

El mexicano Orbelín Pineda atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa. Este 19 de abril, el “Maguito” fue figura en la contundente victoria de AEK Atenas por 3-0 sobre PAOK FC en la Superliga de Grecia, firmando una actuación completa con gol y asistencia que confirma su gran nivel en la presente temporada.

Fue el tercer tanto del AEK, ya en la recta final, para sentenciar el partido en la OPAP Arena. La jugada nació de su propia intensidad: Pineda recuperó el balón tras presionar la salida del rival, condujo con velocidad hacia el frente y, al llegar al área, sacó un disparo inteligent de pierna derecha que terminó en el fondo de las redes, sellando una actuación redonda.

El contexto del partido ya favorecía al conjunto dirigido por Marko Nikolic, que había tomado ventaja con un autogol de Tomasz Kędziora en el primer tiempo y había ampliado la diferencia al minuto 73 con tanto de Aboubakary Koita. Sin embargo, el gol de Orbelín representó el broche de oro de una noche en la que disputó los 90 minutos y fue determinante en ambos costados del campo.

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🤯🇬🇷 GOL Y ASISTENCIA DE ORBELIN PINEDA ANTE PAOK EN LA PELEA POR EL TÍTULO DE LIGA!



El mexicano llega a 8 G+A en la temporada. 🪄 pic.twitter.com/Qc0kCfNBOc — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 19, 2026

Dos mexicanos presentes en el AEK Atenas vs Paok

El encuentro también tuvo un atractivo especial al tratarse de un duelo entre mexicanos, donde Pineda se impuso en el terreno de juego a Jorge Sánchez. Con este rendimiento, el mediocampista llegó a 8 contribuciones directas de gol (entre anotaciones y asistencias) en la temporada, consolidándose como una de las piezas más importantes del AEK Atenas.

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¿Orbelin estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT?

De acuerdo con el periodista, David Medrano, Orbelin entraría en la lista finalde 26 jugadores de Javier Aguirre, donde el gran momento que vive Orbelín Pineda no pasa desapercibido de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su ritmo, confianza y liderazgo lo perfilan como un elemento clave para las aspiraciones de la Selección Mexicana, que necesitará futbolistas en plenitud para competir en casa. Si mantiene este nivel, el “Maguito” podría convertirse en uno de los motores del Tri en la justa mundialista.

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