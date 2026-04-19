Escándalo en el túnel: La cámara que captó a Henry Martín ‘provocando’ al brasileño Helinho (VIDEO)

La victoria del América 2-1 Toluca en el Estadio Banorte en partido correspondiente a la Jornada 15 no terminó con el silbatazo final. Mientras las Águilas celebraban tres puntos de oro que los acercan a la Liguilla, un video ha comenzado a viralizarse, de un encuentro entre el capitán azulcrema, que no estuvo convocado, Henry Martín, y el atacante brasileño de los Diablos Rojos, Helinho.

¿Cuál fue la actitud de Henry Martín hacia el jugador del Toluca?

El incidente ocurrió tras la expulsión de Helinho, quien vio la tarjeta roja en los minutos finales del encuentro. Mientras el brasileño abandonaba el terreno de juego visiblemente frustrado, las cámaras de los aficionados captaron el momento en que se cruza con Henry Martín.

En las imágenes, se observa al americanista gesticular y decir algunas palabras directamente hacia el jugador escarlata en las escaleras rumbo a los vestidores.

Ambiente hostil de los aficionados del América

El ambiente hostil no se limitó al césped. El video también muestra cómo un grupo de aficionados del América, ubicados cerca del túnel de acceso, lanzaron gritos y retos hacia Helinho. La seguridad del estadio tuvo que intervenir para evitar que el brasileño, cuya frustración era evidente tras la derrota que estancó al Toluca en el quinto puesto, respondiera a las provocaciones de los fanáticos.

"Pero es que Helinho es un provocador"

Lesionado se mete Henry Martin solo a cagar el palo, así el adn americanista



OJO AQUÍ @LigaBBVAMX, si la sanción cae que le caiga a todos alv pic.twitter.com/oeUqi0PvXW — Gallardismo (@Gallardism0) April 19, 2026

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Para el América, estos tres puntos representan un paso gigante hacia la clasificación directa, pero la actitud de su capitán ha dividido opiniones. ¿Es parte del futbol o una falta de respeto al compañero de profesión? Lo cierto es que el "Infierno" se mudó por unos minutos al Estadio Banorte, dejando una herida abierta que seguramente se sentirá si ambos equipos vuelven a cruzarse en la Liguilla del Clausura 2026.

