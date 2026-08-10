Hugo Camberos: ¿cuánto vale el mejor jugador del Premundial Sub-20 de Concacaf?

La Selección de México ganó el premundial Sub-20 de la Concacaf al vencer 2-0 a Estados Unidos en la final del torneo regional y Hugo Camberos, canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara, fue coronado como el mejor jugador de la contienda al ganar la Bota de Oro y el Balón de Oro.

El jugador formado en las Chivas anotó cinco goles en el torneo y con eso obtuvo el premio al goleador del Premundial Sub-20. Con ello, el futbolista de 19 años es uno de los prospectos más prometedores en el futbol mexicano. Los goles del delantero azteca fueron conseguidos ante Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala en la fase de grupos; contra Panamá en los cuartos de final y contra Canadá en la semifinal.

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El valor de Hugo Camberos, el mejor jugador del Premundial Sub-20 de Concacaf

Camberos, nacido en Autlan de Navarro nació el 21 de enero de 2007, es uno de los jugadores juveniles más emocionantes en el futbol mexicano. Hugo ha jugado con el Tapatío, la filial de las Chivas, desde el Clausura 2024 y subió a la primera división un año después en el Clausura 2025.

Hasta ahora, Hugo Camberos ha jugado 30 partidos en primera división de la Liga BBVA MX más un partido de liguilla, tres de Concachampions y uno de Leagues Cup. Además, una de las ventajas es que su plurifuncionalidad le permite jugar como extremo por ambas bandas, mediocampista ofensivo y hasta delantero.

Todo eso hace que Hugo Camberos tenga un valor estimado de tres millones de euros. De acuerdo con Transfermarkt, él es el 13° jugador más valioso de las Chivas de Guadalajara, la plantilla más cara de toda la Liga BBVA MX y la CONCACAF.

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