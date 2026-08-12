CONFIRMADO: Los clubes mexicanos ELIMINADOS de la Leagues Cup 2026 HOY martes 11 de agosto

Se disputa la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, y en las acciones del 11 de agosto equipos mexicanos terminaron de despedirse del torneo en tantos que otros ponen en suspenso su lugar en los Cuartos de Final del campeonato.

Atlas había perdido sus partidos de Jornada 1 y Jornada 2, y para este día no había oportunidades de avanzar, pero sí de desperdirse con la frente en alto y por ello le sacaron la victoria al Cincinnati por 2-1, resultado que pone en predicamentos a la escuadra de la MLS en su intento de avanzar.

La Academia con este triunfo y sin nada más en Leagues Cup mira hacia el regreso de Liga MX en la Jornada 4.

Pachuca, también se despide con victoria

Como Atlas, los Tuzos con nada que aspirar en el torneo, lograron decir adiós no sin antes sumar triunfo por 1-0 ante un equipo de Charlotte que había mostrado cosas interesantes en las Jornada 1 y 2.

Tigres, no puede vencer en casa

Los Tigres quedaron eliminados; empató en el tiempo regular contra Vancouver y en los penales fue derrotado, en una noche en la que además Nahuel Guzmán fue expulsado.

Pumas, no puede ante el Columbus

Luego de empatar en 90 minutos ante Columbus por 1-1, el equipo de MLS venció en los penales, dejando a los felinos en una situación apremiante.

Atlante y Juárez, también se presentaron en Leagues Cup

Atlante perdió por 3-1 y se va de su primer experiencia de este tipo con marca de un ganado y dos perdidos. Juárez tiene chances aún pese a haber perdido por 3-0 contra Salt Lake; todo dependerá de otros resultados para saber si se logra colar.