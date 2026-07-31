CONFIRMADO: Comisión Disciplinaria SUSPENDE a jugador de Pumas para el partido vs América del Apertura 2026

Una baja sensible sacude a la escuadra auriazul de cara a uno de los compromisos más importantes del torneo. Pumas Sub-17 tendrá que afrontar el Clásico Capitalino sin una de sus piezas al ataque, tras la resolución oficial emitida por la Comisión Disciplinaria.

El delantero universitario Santiago Arturo Félix Rubio, quien porta el dorsal #307, se perderá el esperado encuentro frente a las Águilas del América. La Comisión Disciplinaria confirmó un partido de suspensión para el atacante felino luego de haber visto la tarjeta roja en su última aparición.

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De acuerdo con el reporte oficial, el jugador se marchó a las regaderas tras recibir dos cartones preventivos bajo las siguientes infracciones:



Causal 6: Conducta Antideportiva (Primera amonestación).

Conducta Antideportiva (Primera amonestación). Causal 11: Recibir una segunda amonestación en el mismo partido (Expulsión).

La ausencia de Félix Rubio representa un duro golpe táctico para el esquema de los de la UNAM. Sin este revulsivo ofensivo, el cuerpo técnico tendrá que reajustar sus piezas de emergencia para intentar hacer daño a la zaga azulcrema.

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¿Cuándo y dónde se juega el Clásico Capitalino?

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Sub-17 nos entregará una edición más de esta intensa rivalidad. Como es costumbre en los duelos de categorías con límite de edad, el compromiso buscará un entorno más íntimo, por lo que no se jugará en el Estadio Olímpico Universitario ni en estadios de gran aforo:



Fecha: 1 de agosto de 2026

1 de agosto de 2026 Hora: 9:00 A.M.

9:00 A.M. Sede: Instalaciones de Cantera 2 (Cancha 3)

A pesar del castigo sobre su delantero estrella, el choque juvenil entre auriazules y azulcremas promete altísima intensidad desde el silbatazo inicial.

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