El NOBLE gesto de Santos Laguna a los afectados en Venezuela

Refrendando el espíritu solidario que caracteriza a la región lagunera, los planteles del primer equipo varonil y de Santos Laguna Femenil han realizado una importante donación económica.

Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo principal brindar apoyo inmediato a las comunidades que han resultado severamente afectadas por la reciente emergencia en Venezuela.

Conscientes de la compleja situación que atraviesan miles de familias sudamericanas, los futbolistas de la institución lagunera, decidieron unir fuerzas para enviar ayuda a quienes más lo necesitan en estos momentos de crisis.

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¿Cómo se gestionó la ayuda de Santos Laguna para Venezuela?

Esta iniciativa altruista fue posible gracias a la rápida intervención de Guerreros de Corazón, el programa oficial de responsabilidad social del Club Santos Laguna. La gestión se llevó a cabo en estrecha coordinación con la Fundación Sun.Risas, una red de respuesta a emergencias que se especializa en canalizar y distribuir ayuda de primera necesidad de forma directa hacia las zonas más vulnerables.



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¿A qué instituciones médicas se destinarán los recursos donados?

Los fondos recaudados por los jugadores de la Liga MX y la Liga MX Femenil serán enviados directamente a la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. Las instituciones beneficiadas serán:



Instituto Docente de Urología (IDU): Un reconocido centro médico y académico de referencia en la región.

Un reconocido centro médico y académico de referencia en la región. TraumaUnit: Una unidad especializada en traumatología y cirugía ortopédica que opera dentro de las mismas instalaciones del IDU.

Ambas organizaciones están brindando atención médica gratuita a las personas afectadas por la contingencia, cubriendo los servicios de salud esenciales y atendiendo las necesidades más urgentes de la población civil.

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Santos Femenil |Club Santos

Guerreros de Corazón y su impacto más allá del futbol

Desde su fundación en 2007, el programa Guerreros de Corazón ha operado bajo la profunda convicción de que un equipo de futbol profesional puede trascender el ámbito deportivo para convertirse en un verdadero agente de cambio social.

A través de la filosofía institucional de "Ganar Sirviendo", jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores, patrocinadores y la propia afición de Santos Laguna han participado activamente en cientos de iniciativas.

Con esta nueva aportación internacional, el club demuestra que el balompié tiene el poder de unir voluntades y generar un impacto positivo en la sociedad, comprobando que en tiempos difíciles, la solidaridad es lo que marca la verdadera diferencia.

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