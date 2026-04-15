Santi Gimenez aconsejó a Hormiga González sobre si es buena decisión o no ir al Feyenoord

Mientras Armando González pelea por ser goleador récord de Chivas en un año, mucho se habla de que la Hormiga estaría en los planes del Feyenoord para después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras su gran rendimiento con el Guadalajara. En ese marco, Santi Gimenez aconsejó al futbolista de la Liga BBVA MX acerca de si sería una buena decisión o no.

Así como Santiago Gimenez recibe en Milan un salario 200 veces mayor al que percibía en Cruz Azul, seguramente lo económico es algo que movería a la Hormiga González para pasar a Europa. No obstante, hay otras cosas a tener en cuenta a la hora de elegir sobre quedarse en la Liga MX o dar el salto al Viejo Continente. Santi le recomendó hacerlo al de 22 años.

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Esto dijo Santi Gimenez sobre el posible traspaso de la Hormiga González al Feyenoord

“He seguido bastante a la Hormiga y me pone muy contento por él, siempre es lindo abrir caminos para gente nueva, generaciones nuevas”, comenzó diciendo Santi. Además, ‘El Bebote’ agregó: “Creo que mi paso por el Feyenoord ha sido tan bueno que ya se están fijando mucho en mexicanos y eso me hace sentir orgulloso”.

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Santiago Gimenez sabe que competirá por un lugar con la Hormiga González en México

Al margen de recomendarle salir a Europa, el delantero del AC Milan sabe que en la Selección Nacional de México seguramente ambos competirán por un lugar en la alineación titular de Javier Aguirre. Santi opina que es una competencia “muy linda” y que será positiva para el equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Además, Gimenez sostuvo: “creo que jugamos para el mismo equipo, mientras mejor y más calidad tengamos en el equipo será mejor para todos. Han surgido delanteros y eso me pone muy feliz, contento porque significa que de algún modo se la vamos a poner difícil a Javier”.

Los números de Santiago Gimenez y la Hormiga González en la temporada