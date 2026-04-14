¡ÚLTIMA HORA! Los jugadores ausentes en liguilla, jugarán la Copa Mundial de la FIFA

En el marco del anuncio de Toluca como sede del último partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, frente a Serbia, el director de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, dio a conocer que los jugadores que reciban el llamado a la concentración de Javier Aguirre y se pierdan la fase final del Clausura 2026 con sus equipos tendrán su lugar asegurado en la magna justa.

"¿Los jugadores que van al Mundial y que no van a estar en la liguilla? No habrá manera de que puedan estar en la lista, se pierdan la liguilla y no vayan a estar en el Mundial", dijo.

Te puede interesar: Edson Álvarez no se rinde: el sueño de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ intacto

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

Así serán citados los jugadores a la Selección Mexicana

Aclaró, además, el tiempo, estimado, en el que darán a conocer dicho llamado, así como el protocolo que seguirán, tanto en el caso de los futbolistas que militan en la Liga BBVA MX como los que juegan en el extranjero.

"Será la semana previa a la última jornada de la liga mx, antes de la jornada 17. Tendrán, como todos saben, unos días de descanso los muchachos e inicia la concentración el 6 de mayo. Hablaremos con los clubes esa semana y después se hará pública como siempre se hace en una fecha FIFA”, inició.

Y complementó: “Públicamente no (se anunciará antes a los que residen en otros países), primero saldrá la lista de jugadores de nuestra Liga y posteriormente saldrán los europeos”.

Optimismo para con los jugadores lesionados

El directivo y otrora defensa central abordó también la situación de los lesionados y, cuando fue cuestionado en torno a la situación del mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, su respuesta fue optimista.

"Se van recuperando algunos con minutos en sus equipos, otros ya entrenando. La verdad es que todavía hay algunas semanas y se van recuperando muchos jugadores. Marcel obviamente está intentando poder trabajar, entrañar y jugar incluso con la lesión que tiene. Vamos a ver cómo responde en estos días”, sentenció.

Te puede interesar: Copa Mundial de la FIFA 2026: Desde 2 hasta 179 millones; ¿cuánta población tenía cada país que fue campeón del mundo?