CONFIRMADO: El equipo de la Premier League que ficharía a Gilberto Mora tras el partido vs Inglaterra en el Mundial 2026

Tras el gran momento del jugador mexicano Gilberto Mora, varios equipos importantes han puesto su atención en el juvenil de 17 años, gracias a la explosión internacional que le otorgó disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con distintos reportes de la prensa nacional e internacional, el actual campeón de la Premier League, el Arsenal, tiene un fuerte interés en la joya tricolor. La misma información señala que el club londinense ya está negociando el traspaso y estaría dispuesto a pagar la totalidad de la cláusula de rescisión estipulada por los Xolos de Tijuana.

Con anterioridad, se hablaba que otros gigantes de la liga inglesa buscaban los servicios de Mora, entre ellos el Manchester United y el Liverpool; sin embargo, ambos clubes se habrían bajado de la contienda por el mexicano. Todo indica que el canterano fronterizo empacará maletas rumbo a Inglaterra para continuar con su crecimiento futbolístico.

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¿Cuál es el precio de Gilberto Mora?

Según los reportes, el Arsenal estaría dispuesto a desembolsar los cerca de 25 millones de dólares que pide Tijuana, movimiento que aún no ha sido confirmado de manera oficial.

Cabe destacar que, de acuerdo con el portal Transfermarkt, sitio especializado en economía deportiva, el valor de mercado actual del jugador nacido en Tuxtla Gutiérrez ronda los 11 millones de dólares.

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