CONFIRMADO: El refuerzo de LUJO del Toluca para enfrentar al América en la Jornada 15 del Clausura 2026

Tras el triunfo de Toluca por 4-2 ante LA Galaxy en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, el técnico Antonio Mohamed confirmó la fecha de regreso de Marcel Ruiz tras su ruptura ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha y su intento por llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

El estratega confirmó en conferencia de prensa que el club respalda completamente la decisión del mediocampista y no ejercerá presión sobre su recuperación. Y de acuerdo con los reportes y las declaraciones del entrenador multicampeón de la Liga BBVA MX, lo ideal es que Marcel Ruiz entrene la próxima semana con normalidad y tenga minutos contra América en la Jornada 15 del Clausura 2026 en el Estadio Banorte.

“Con respecto a Marcel, él tiene que hacer lo que diga su corazón. Yo haría lo mismo, si me queda una bala, me la gastaría. Veremos. Esta semana será decisiva”, expresó, dejando claro que el proceso será evaluado día a día.

El Turco Mohamed eligió al Toluca porque cree que puede ser campeón|Crédito: Mexsport

Con la lesión de una ruptura ligamento cruzado anterior, que normalmente requeriría cirugía y cerca de ocho meses de recuperación, el futbolista ha optado por un tratamiento conservador, con la intención de mantenerse en la pelea por un lugar en la lista final de Javier Aguirre.

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¿Qué riesgos tiene Marcel Ruiz tras decidir no operarse?

Tras su lesión en la rodilla derecha, sufrida durante un partido de la Concacaf Champions Cup 2026 ante San Diego FC, evitar el quirófano implicará un proceso exigente.

Al descartar la reconstrucción del ligamento, el enfoque estará en fortalecer la musculatura que rodea la rodilla para generar estabilidad, bajo un seguimiento médico constante. Esta falta de firmeza aumenta significativamente la probabilidad de sufrir lesiones secundarias en los meniscos o desarrollar desgaste articular (artrosis) de forma prematura, si la musculatura no logra compensar la función del ligamento.

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